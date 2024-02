Viuda de Fernando del Solar revela los últimos momentos del conductor

Este 2024 se cumplirán dos años de la partida del conductor Fernando del Solar después de haber luchado en contra del cáncer y después haber perdido la guerra en contra de la fibrosis pulmonar. Ahora fue la vuida del famoso, Anna Ferro, quien habló por primera vez de cómo fueron los últimos momentos de Fernando antes de dejar este mundo.

La salud de Fernando se vio severamente comprometida tras ser diagnosticado en 2012 con Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, parte esencial del sistema inmunitario del cuerpo. A pesar de esta larga batalla, Ferro aclaró que la batalla final de del Solar no fue contra el cáncer.

Durante una entrevista reciente en el programa de YouTube de Anette Cuburu, su viuda compartió desgarradores detalles sobre los últimos momentos de del Solar, evidenciando la lucha y el coraje del conductor hasta el final de sus días.

“A mí no me vuelven a intubar, yo voy por todo”, fue una de las últimas frases de del Solar, según relató Ferro, destacando la decisión del actor de enfrentar su destino con fortaleza. Fernando había sido ingresado de urgencia en un hospital de Cuernavaca debido a un paro respiratorio, situación que llevó a Ferro a viajar a la Ciudad de México para informar a la madre del conductor sobre la grave condición de su hijo. A pesar de un breve momento de mejoría, donde el conductor incluso reaccionó positivamente, su condición se deterioró rápidamente, optando por no ser reintubado ante el inminente dolor que ello implicaría.