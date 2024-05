Viuda de Andrés García revela que el actor le pedía relaciones a sus 80 años

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, expuso que el actor era muy "goloso", ya que a sus 80 años todavía le pedía relaciones sexuales por temor a que ella se fuera a buscar a otro hombre.

Durante una entrevista con Matilde Obregón, Margarita Portillo dijo: "Era muy goloso. Un hombre de más de 50 años no está al cien. Casi nunca usó viagra. Cuando tenía 80 años me reclamaba que yo ya no quería con él. Si claro (a los 80 años me pedía sexo). Él pensaba que tenía que cumplirme por celos porque yo no fuera a buscar por otro lado".

La viuda del actor también reveló que en una ocasión "la bombita se le rompió conmigo". Andrés García tenía una bomba de vacío para pene que se emplea en el tratamiento de la disfunción eréctil.

"Me fui a trabajar y cuando regreso, él ya había arreglado para que le pusieron otro. Él era un guerrero; un tiempo estuve con él sin bombita y nos las arreglábamos muy bien", confesó Portillo.

La relación que ambos llevaban era muy leal pese a que el actor le fue infiel varias veces.