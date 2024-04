Viuda de Andrés García asegura que el fallecido actor se le manifestó

La partida del actor Andrés García sin duda ha dejado un gran vacío en toda su familia, particularmente en Margarita Portillo, su entonces esposa y quien ha tratado de sobrellevar estos meses lejos de la presencia de su pareja. Al menos eso en apariencia, ya que la viuda contó que tuvo una experiencia sobrenatural en donde el fallecido famoso se le manifestó en su casa.

"Solamente sueño, sueño con él. El 2 de noviembre sí se manifestó de alguna manera, me estuvo tocando como el cancel de mi cuarto, y yo pensaba que era un pájaro carpintero, algo así, porque de una manera consistente, y me levanté porque no me dejaba de hacer el ruido, abrí la ventana y no era nada, ya después aún de abierta la ventana seguía tocando, entonces ya supe que era él", aseguró la mujer durante untra entrevista para el programa de farándula "Ventaneando".

Además, Margarita contó que no sintió miedo después del extraño suceso ya que “en nuestra cultura mexicana se supone que se abre un portal donde los que se fueron nos visitan, entonces me hizo algo de alguna manera normal”, manifestó.

Por último, Margarita Portillo recalcó que por el momento ella es la única que puede dar el visto bueno para hacer un proyecto referente a la vida y/u obra de Andrés García. “Los derechos los tengo yo, y de su filmografía y de todo eso los tengo yo, así está establecido en el testamento, yo espero que sí se dé un buen proyecto”.