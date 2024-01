Violeta Isfel se cambia de casa; vecinos se quejaron de sus sonidos íntimos

Hace unos meses, Violeta Isfel reveló que estaba buscando mudarse de casa ya que tenía diferencias con su vecina.

La actriz, de 38 años, comentó en reciente entrevista que ya tuvo que cambiarse de casa ya que su vecina se quejaba de los ruidos que hace cuando tiene relaciones sexuales.

"No podemos 'echar pata' a gusto, me han mandado callar, la vecina, en pleno clímax, tocando desde arriba; la última vez hasta le eché más ganas", expresó hace unas semanas.

Afortunadamente, la también cantante pudo mudarse con su familia a una nueva casa que tiene las paredes más gruesas, según comentó Isfel.

"Por mis gemidos, a ella no le gustaban, te lo juro, me tocaba, yo creo que tenía un palo de escoba a un lado no sé, porque era bien raro. Apenas se escuchaba (un gemido) y ella (le pega al piso), te lo juro. Nos cortaba la inspiración. Por eso nos fuimos, pero pues digo ¿No c*gen? ¿Ellos no intiman? Que vergüenza", dijo.

Violeta mencionó entre risas que para ella era lo más normal expresarse mientras está teniendo relaciones sexuales, pero que no está segura si hacía mucho ruido durante el acto.