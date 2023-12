Vin Diesel es acusado por su exasistente de agresión sexual

Los Ángeles.- Vin Diesel, protagonista de la saga “Fast and Furious”, ha sido acusado de agresión sexual por una exasistente que trabajó para el actor en 2010.

Asta Jonasson interpuso una demanda el jueves en Los Ángeles en la que asegura que Diesel la forzó a tener un contacto sexual en una suite de hotel en Atlanta. La denuncia afirma que ella intentó escapar de la habitación después de que Diesel la obligó a ir a la cama, pero que el actor se interpuso, se le acercó, le tocó los senos y le besó el pecho.

Diesel intentó quitarle la ropa interior, lo que provocó que ella gritara y saliera corriendo hacia un baño cercano. Eventualmente, él la obligó a tocarle el pene erecto y comenzó a masturbarse, según la denuncia.

La demanda dice que Jonasson cerró los ojos por miedo a que Diesel se molestara todavía más y deseaba que la agresión terminara.

Jonasson fue despedida horas más tarde por la hermana del actor, Samantha Vincent, quien también es la presidenta de su compañía One Race Productions.

La demanda señaló que Jonasson se sintió como si fuera un “pedazo de basura” y que su autoestima quedó “destruida”.

“A ella le quedó claro que estaba siendo despedida porque ya no era útil: Vin Diesel la había utilizado para satisfacer sus deseos sexuales y ella se había resistido a sus ataques sexuales”, afirma la demanda.

Jonasson demandó a Diesel y a su compañía por crear un ambiente de trabajo hostil, supervisión negligente y despido injustificado, entre otras cosas.

“Permítanme ser muy claro: Vin Diesel niega categóricamente esta acusación en su totalidad”, declaró el abogado Bryan Freedman en un comunicado difundido por Variety. “Esta es la primera vez que él escucha sobre esta acusación de algo de hace más de 13 años presentada por una empleada que supuestamente trabajó 9 días. Existe evidencia clara que refuta por completo estos disparatados señalamientos”.

La abogada de Jonasson, Claire-Lise Kutlay, dijo en un comunicado que la demanda de su cliente busca que Diesel y aquellos que “permitieron y encubrieron este ataque sexual rindan cuentas por sus atroces acciones”.

“Los empleadores deben proteger y defender a las personas cuando levantan la voz en casos de agresión y acoso sexual”, dijo Kutlay. “Esperamos que la valiente decisión de la señorita Jonasson de dar un paso al frente ayude a crear un cambio duradero y empodere a otras víctimas”.

The Associated Press en general no reporta el nombre de presuntas víctimas de violencia sexual a menos que éstas se identifiquen públicamente, como en el caso de Jonasson.

Diesel ha interpretado a Dominic Toretto desde el primer filme de la franquicia “The Fast and Furious” en 2001. Las cintas han sido un gran éxito en las taquillas nacionales e internacionales, y cada una de las últimas dos entregas ha recaudado más de mil millones de dólares.

Hace unos meses, la décima película de la saga, “Fast X”, con Diesel como protagonista, recaudó 67.5 millones de dólares en taquilla durante su fin de semana de estreno.