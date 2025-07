Video: Sufre JLo accidente de vestuario

Ciudad de México.- Durante su presentación en Varsovia, Polonia, la noche del viernes, Jennifer López vivió un momento inesperado pero inolvidable: mientras sonaba “Happy Birthday to You” por su cumpleaños número 56, la falda dorada que llevaba como parte de su atuendo cayó al suelo en plena actuación.

Lejos de incomodarse, la estrella del pop reaccionó con humor y soltura: “¡Estoy aquí en ropa interior!”, exclamó entre risas, mientras uno de sus bailarines intentaba recolocar la prenda sin éxito. Finalmente, J.Lo decidió arrojar la falda al público, provocando aplausos y ovaciones.

El incidente, captado por asistentes se viralizó en redes sociales, donde los fans elogiaron su espontaneidad y profesionalismo. “Estoy feliz de que reforzaran ese vestuario… y de haber llevado ropa interior. Normalmente no uso”, bromeó la cantante.

La presentación forma parte de su gira internacional Up All Night: Live in 2025, que marca su regreso a los escenarios tras seis años. Y si algo quedó claro, es que ni una falda rebelde puede opacar el brillo de J.Lo.