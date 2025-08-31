Video: Sergio ramos debuta como cantante con su tema 'Cibeles'

Sergio Ramos sorprendió a sus seguidores al debutar como cantante con un tema dedicado a sus memorias en el Real Madrid. El defensa andaluz, hoy jugador de Rayados de Monterrey, lanzó este 31 de agosto la canción Cibeles, inspirada en la emblemática fuente madrileña donde los aficionados merengues celebran cada título. Según confesó, muchas noches vivió ahí momentos inolvidables.

El sencillo no solo refleja el amor de Ramos por el club blanco, sino que también incluye indirectas a Florentino Pérez, con quien terminó en malos términos tras su salida en 2021. El futbolista dejó al Madrid luego de que caducara la oferta de renovación que mantenía en disputa con la directiva: Ramos pedía más años de contrato, pero cuando aceptó la propuesta de una temporada adicional, esta ya había expirado y se vio obligado a marcharse del club de su vida.

Cibeles fue producido por el propio Sergio Ramos junto a Ovy On The Drums —colaborador de Nicki Minaj y Karol G— y Yeray Music, creador de temas para artistas como Mala Rodríguez y JC Reyes. La pieza arranca como una balada, pero rápidamente se transforma en una mezcla de ritmos urbanos y flamencos, el estilo donde Ramos asegura sentirse más cómodo.

El central de 39 años ya había coqueteado antes con la música: colaboró con Los Yakis en No me contradigas y con Demarco Flamenco en Otra estrella en tu corazón. Además, fue la voz principal, junto a Niña Pastori, en La Roja Baila, himno de la selección española para la Eurocopa 2016, que aún resuena en los estadios cuando juega “La Roja”.