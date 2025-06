Video: Samadhi Zandejas reta a Alana Flores a subirse al ring

Una de las mujeres más exitosas de la actualidad es sin duda alguna Alana Flores quien ha ganado popularidad en redes sociales, debido a su contenido deportivo y de videojuegos, la joven, originaria de Monterrey, Nuevo León, también es presidenta del equipo Ranizana FC, que forma parte de la Kings League y se desempeña como boxeadora no profesional, tal y como ella misma lo señala en sus redes.

No por nada, Alana Flores ha ganado varios cinturones, colocándose como una de las boxeadoras no profesionales más jóvenes y prometedoras de este deporte, es por eso que en el mes de agosto se enfrentará a la actriz Gala Montes, sin embargo, no es la única famosa que desea enfrentarse a Alana, pues, ahora Samadhi Zendejas también ya le hizo la propuesta.

Samadhi Zendejas reta a Alana Flores

Este viernes 20 de junio, a través de sus redes sociales la actriz que dio vida a Jenni Rivera, compartió en instagram una serie de fotografías y un reel en donde se le ve entrenar con gran determinación y concentración box, deporte que ya practica desde hace tiempo.

Fue en su cuenta de Tik Tok en donde Samadhi publicó un video de poco más de 4 minutos en donde de manera breve compartió cómo es un día de entrenamiento de box, fue entonces cuando a media sesión, la actriz lanzó un reto a Alana Flores.

“Alana, me quiero subir contigo al ring, ¿aceptas o qué?, yo estoy lista”, dijo Samadhi

Ante el reto que le lanzó a la influencer, la actriz pidió a sus seguidores etiquetar a Alana para que la invitación de subirse al ring le llegue y pronto le de una respuesta. Cabe señalar que hasta el momento Flores no ha reaccionado al respecto.

Alana Flores vs Gala Montes

Será el próximo 17 de agosto cuando Alana Flores se enfrente ante Gala Montes, la polémica actriz y cantante que ganó el tercer lugar en La Casa de los famosos México 2, para este enfrentamiento, ambas famosas ya se están preparando fuertemente.

El ring estará colocado en uno de los recintos más emblemáticos de la capital: El Palacio de los Deportes. Es ahí en donde Alana y Gala Montes se enfrentarán, pero no son las únicas famosas no profesionales en box que se subirán al ring, pues también Escorpión Dorado y Franco Escamilla protagonizarán un encuentro deportivo.