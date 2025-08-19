Video: Recibe Katy Perry descarga eléctrica en pleno concierto

Ciudad de México.- Durante su presentación en Carolina del Norte como parte de la gira mundial The Lifetimes Tour, la cantante Katy Perry vivió un momento de tensión al sufrir una aparente descarga eléctrica mientras era elevada por una estructura aérea con luces LED.

El incidente fue captado por asistentes y se viralizó en redes sociales. Aunque el impacto generó preocupación, la artista continuó con el espectáculo sin interrupciones, demostrando profesionalismo y temple.

Este percance se suma a otros registrados en la gira, como fallas técnicas en estructuras móviles, problemas de vestuario y situaciones imprevistas con el público. A pesar de ello, Perry ha mantenido su compromiso con los fans, completando cada presentación con éxito.

En redes sociales, la cantante compartió momentos del concierto y agradeció el entusiasmo de sus seguidores, muchos de los cuales asistieron caracterizados con vestuarios icónicos de su carrera.

La producción del tour ha reforzado medidas de seguridad tras los incidentes, priorizando la integridad de la artista y del público en cada evento.