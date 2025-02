Video: Policía de India detiene un show de Ed Sheeran en la calle

Nueva Delhi.- Lo que prometía ser un momento inolvidable para los transeúntes de Bengaluru, India, terminó abruptamente cuando un oficial de policía desconectó a Ed Sheeran en plena presentación callejera. La sorpresiva aparición del famoso artista británico tuvo lugar el sábado por la tarde, antes de su esperado show en un estadio de la ciudad.

Poco antes de subirse al escenario, Sheeran decidió sorprender a sus fanáticos con un espectáculo improvisado en las calles de Bengaluru. Sin embargo, la intervención de la policía puso fin a la presentación de manera repentina. Según informó el medio Times of India, los policías no reconocieron al artista y, al percatarse de que no contaba con los permisos correspondientes, procedieron a desconectar su equipo de sonido.

Un problema de permisos

Por otro lado, indican que el cantante no había solicitado la autorización necesaria a la Policía de Cubbon Park ni a la Asociación de Church Street, lo que motivó la interrupción de su actuación de manera inmediata. Pese a lo sucedido, el episodio no opacó el entusiasmo de sus fanáticos, quienes grabaron el momento y lo compartieron en redes sociales.

Actualmente, Sheeran se encuentra recorriendo la India en el marco de una extensa gira que seguirá hasta mediados de febrero. Posteriormente, continuará su serie de shows en China, Emiratos Árabes Unidos y Catar, antes de iniciar un tour por estadios de Europa.