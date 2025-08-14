Video: Nodal confiesa que él terminó a Belinda y Cazzu

La periodista Adela Micha estrenó este miércoles una charla exclusiva con Christian Nodal, grabada en el rancho que el cantante tiene en Houston. La entrevista, que comenzó sin introducciones formales, llevó a Nodal a hablar sobre sus primeros pasos en la música y a reconocer que, en un principio, no planeaba dedicarse por completo a esta carrera.

Durante la conversación, Nodal reveló que solo una vez en su vida una pareja lo terminó y que esa ruptura lo dejó tan afectado que le lloró durante seis meses. Ante la pregunta de Adela sobre si con el resto de sus exparejas fue él quien tomó la decisión de terminar, el intérprete respondió con franqueza: “No es placentero decirlo, pero sí”.

Con esas palabras dejó entrever que tanto Belinda como Cazzu, sus exnovias más mediáticas, fueron relaciones que él decidió finalizar.

El cantante también aprovechó para responder a las recientes declaraciones de Cazzu, quien en un podcast lo criticó. Nodal dijo no comprender el motivo de esos comentarios, pues según él, creía que todo había terminado en buenos términos. Confesó sentirse herido por lo dicho en esa entrevista y reafirmó que su versión de la historia es distinta.