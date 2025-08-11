Video: Natanael Cano golpea a su DJ y le destruye su equipo en pleno escenario

Baja California.- El cierre del Baja Beach Fest 2025, celebrado en las playas de Rosarito, quedó empañado por un escándalo protagonizado por el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, quien agredió físicamente a su DJ y destruyó equipo técnico en pleno escenario.

Durante su presentación, NatanaelCano enfrentó problemas técnicos con el audio. Según videos captados por asistentes, el conflicto comenzó cuando una pista equivocada sonó durante el concierto, lo que desató la furia del cantante.

Visiblemente molesto, el cantante se acercó a su DJ, lo insultó y le propinó un golpe, desencadenando un altercado que incluyó empujones y agresiones mutuas. En un acto de mayor intensidad, el artista tomó la laptop del DJ y la destrozó frente al público, para luego mostrar sus nudillos lastimados, burlándose del incidente.

Natanael Cano no ofreció disculpas y, en cambio, publicó un video en redes sociales haciendo una seña obscena, lo que reavivó las críticas.

El festival, que contó con artistas como J Balvin, Don Omar y Maluma, cerró su sexta edición con este episodio que ha puesto en tela de juicio la conducta del "rey de los corridos tumbados".