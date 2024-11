Video: Luis Miguel detiene concierto en Puebla y preocupa a sus fans

Luis Miguel tuvo que parar un concierto en Puebla, en donde se presentó anoche en el estadio de beisbol Hermanos Serdán, debido a que continúa con problemas de salud que incluso lo han llevado a cancelar presentaciones en la semana anterior. Algunos de sus fanáticos se han mostrado preocupados, ya que "El Sol" estuvo tosiendo durante el show.

En redes sociales, los asistentes al concierto compartieron algunos videos en los que se observa a los músicos sobre el escenario, pero sin Luis Miguel, quien tuvo que hacer una pausa que no estaba planeada, pues quienes han asistido a sus más recientes fechas en la Arena Ciudad de México saben que el único momento en que el cantante sale del escenario es cuando aparece el mariachi y el ballet de danza regional.

Sin embargo, los mismos fans compartieron que "El Sol" volvió al escenario para deleitarlos con "Suave", uno de sus éxitos clásicos que no faltan en casa uno de sus conciertos. Ante el regreso de Luis Miguel, el público respondió con aplausos y gritos de apoyo, debido a los problemas de salud que ha presentado en las últimas semanas.

¿Qué tiene Luis Miguel y por qué canceló conciertos en 2024?

El fin de semana pasado, Luis Miguel canceló varias de sus presentaciones y ha habido diversas versiones en torno a los problemas de salud que aquejan al máximo intérprete mexicano hoy en día, pues si bien "El Sol" nació en Puerto Rico, se nacionalizó mexicano en la década de los noventa, en medio de un escándalo por su nacionalidad.

Allegados a el cantante señalaron que padecía neumonía por haber contraído Covid-19, por lo que canceló los conciertos en:

Pachuca

Querétaro

Irapuato

Sin embargo, el manager del cantante, Darío León, confirmó a Ventaneando que "El Sol" ya se encontraba en mejor estado de salud, por lo que repondrá los conciertos para sus fanáticos, quienes podrán acceder con los boletos que ya tienen. "La presentación de este sábado está confirmada. Los avances del montaje son visibles, y aquí estará Luis Miguel, listo para deleitar a su público de Puebla", declaró León.

Sin embargo, otras versiones aseguran que Luis Miguel no tiene Covid-19, sino que más bien se encuentra afectado de las cuerdas vocales, debido a la intensa gira que ha tenido. Fue Fernanda Familiar quien dio esta versión sobre el cantante de la "La incondicional".

"Lo que yo sé es que Luis Miguel ha tenido muchos conciertos, se le inflamaron las cuerdas vocales, no tuvo Covid, no tuvo enfermedad respiratoria", sin embargo esto no ha sido confirmado por el equipo de "El Sol".

Luis Miguel, así quedaron reprogramados sus conciertos en 2024

CDMX

8 de diciembre de 2024 (anteriormente 28 de octubre)

10 de diciembre de 2024 (en lugar del 24 de octubre)

Pachuca

3 de diciembre de 2024 (en lugar del 27 de octubre)

Irapuato

5 de diciembre de 2024 (por el 31 de octubre)

Querétaro