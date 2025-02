Video: Justin Bieber se pelea con paparazzi

Nueva York.- El cantante canadiense Justin Bieber protagonizó una pelea con un paparazzi.

El redes sociales se difundió un video del momento en que el intérprete de "Baby" se enojó con un reportero que le agradeció.

Al cantante no le agradó el comentario del fotógrado.

"¿Por qué me estás agradeciendo? No quiero que estés aquí, así que cuando me lo agradeces es una falta de respeto. Tómate una foto y vete", expresó Bieber.

El hombre parece que trató de disculparse con el músico, quien se dio la vuelta con molestia y se fue del lugar.