Video: Influencer llama 'pueblucho' a Ciudad Juárez

El influencer Jaír Sánchez llamó "pueblucho" a Ciudad Juárez, una declaración que quedó grabada en video.

Fue durante una transmisión en vivo, cuando les preguntaron a los creadores de contenido Jair Sánchez, Dani Valle y Ricardo Peralta, que cuándo visitarán Juárez.

"Nunca a ese pueblucho", respondió Jair Sánchez.

El comentario del influencer provocó varias reacciones: "Hey, los únicos que podemos decirle pueblucho a Juárez, somos los que vivimos en Juárez", "Como dicen aquí en Juárez, un día se te va a ofrecer y, que crees, Juárez no te va a recibir,. Cuidado con lo que sale de tu boca", "Espero y no vengas, hay personas más chidas que tú y de mayor calidad,no te necesitan acá", "Pues aquí los de Juárez en el mundo te hacemos, no necesitamos que vengas", fueron algunos de los comentarios en el video que se hizo viral en TikTok.