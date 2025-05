Video: Influencer busca pelea con novia de su ex

La influencer y empresaria mexicana, Sol León, enfrenta una nueva polémica después de que se viera en la calla enfrentando a su exesposo, así como a la pareja de éste, principalmente porque la mujer habría arremetido en contra de la hija de la creadora de contenido. El video llegó a las redes sociales e inmediatamente se hizo viral.

En el video se puede ver que Sol León arremete contra una mujer que está en una camioneta encerrada, y no se baja de la misma. Entre insultos la reta a darle la cara, pues supuestamente habría hablado en contra de una menor de edad, los fanáticos e internautas aseguran que se trata de la hija de la empresaria.

Sin embargo, el sujeto, quien aparentemente es el exesposo de Sol León, Roberto, se sube a la camioneta y se va inmediatamente junto a la mujer, quien sería su actual pareja. Esta discusión no pasó a mayores, pero se notaba sumamente fuerte, por lo que aseguran que pudo escalar hasta los golpes.

Sol León Arremete contra la pareja de su exesposo, Roberto

Este fue el intercambio de palabras que se dio:

"¿Qué, te da miedo? Bájate, botarga. Dime en mi cara lo que me dijiste. No que muy perra en las redes sociales. Allá van el par de rateros. Que Luciana, que los 13 años, que qué. Yo había estado muy quiera, el vato me robó dinero, ok, pero que este perro permita que se meta la botarga con mi hija, no. Atórale botarga, aquí vemos lo perra que eres. No pudiste conmigo y vas a meterte contra una niña. No mi amor. A los niños no se les insulta, no se les toca, se les protege.

Estos fueron algunos de los comentarios de los internautas:

La Gabriela muy boca floja y ahí se vio todo....... no es lo mismo llamar al diablo, que verlo llegar

Es cierto tanto que se tiran ambas en redes, por fin estaban de frente se hubiera bajado de la camioneta

Con gente. Cuidándola. Cualquiera. Es valiente. Sola es otra cosa

Con eso nos dimos cuenta que siempre tuvo la razón sol por qué QUIEN CALLA OTORGA!!

Tsssss sí que es importante hacerse cargo de lo que decimos

¿Por qué Sol León peleó en la calle?

Este pleito empezó cuando Roberto llega a la farmacia para comprar algunas cosas, así que Sol León se mete y le empieza a decir de cosas, principalmente le reclama un supuesto dinero que le habría robado, un total de 35 mil dólares además de reclamar las cosas que dijo su pareja en contra de su hija de tan solo 13 años. El sujeto en ningún momento le responde.

Además, en los videos puede verse que Sol León está acompañada por varios sujetos, quienes se desconoce lo que hacen para ella o si la estaban cuidando, mientras que Roberto y Gabriela estaban solos en ese momento. Hasta el momento, Sol León no ha dado a conocer nada respecto al tema.