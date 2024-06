Video: Ibai llega a España en silla de ruedas tras su estadía en México

El streamer español Ibai Llanos llegó a su país en slla de ruedas luego de su estadía en México, donde fue campeón del Mundial de la Kings League.

A través de redes sociales se compartió un video que muestra a Ibai a bordo de una silla de ruedas en un aeropuerto.

Aunque no se ha informado sobre qué le pasó al streamer, al parecer fue una broma para no tomarse fotos con sus seguidores: "lo de que me acaban de exposear mi truco para no sacarme fotos es algo que me toca las pelotas", escribió en X.

Ibai Llanos levantó el domingo el trofeo de la Kings World Cup luego de que su equipo, Porcinos FC, venció a G3X en el Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León.