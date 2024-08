Video: Gomita quiere humillar a Gala por no tener estudios

En el complejo y competitivo universo de “La Casa de los Famosos México”, el cuarto Tierra sigue tratando de demeritar a los integrantes de Mar, esta vez Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, quiso intentar menospreciar a Gala Montes, por no haber completado estudios formales en artes escénicas.

Sin embargo, lo que parecía una táctica para ganar puntos con los televidentes, se convirtió rápidamente en un tema en su contra, cuando los usuarios de redes sociales comenzaron a recordar que hace algún tiempo, la misma Gomita confirmó que solo estudió a la secundaria y no tiene una licenciatura como lo afirmó ella.

Gomita asegura que no peleará con alguien sin papeles

La situación se desencadenó cuando Gomita, en una conversación con otros participantes del cuarto Tierra, alardeó de tener un título en Ciencias de la Comunicación, sugiriendo que no debería "pelear con alguien que no tiene papeles", refiriéndose a Gala Montes, pues desde hace varios días Sian asegura que la actriz no estudió.

Su comentario, que pretendía subrayar su supuesta superioridad académica, fue recibido con burlas por parte de la audiencia y usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en investigar la veracidad de sus declaraciones, pero sobre todo recordarle sus propias declaraciones.

En cuestión de horas, los seguidores de La Casa de los Famosos México desenterraron una entrevista con Silvia Olmedo de enero de 2023 en la que Gomita admitía abiertamente no haber completado ni la preparatoria, ni mucho menos una licenciatura.

Gomita se dice “licenciada” pero hace tiempo confesó que solo estudió la secundaria

En el video, Gomita confesaba que había mentido sobre su nivel de estudios debido a la presión social, revelando que solo había concluido la secundaria. Este hecho, que podría haber sido considerado un detalle menor en otro contexto, pero se volvió un tema controversial debido al intento de Gomita de utilizarlo como una herramienta de descalificación en el reality show en contra de Gala Montes.

"(¿Hasta cuándo ha estudiado, Araceli?), hasta la secundaria y tuve que decir y aceptar en medios o aceptar en redes que había estudiado hasta la universidad y había obtenido mi maestría en Licenciada en Ciencias de la Comunicación, por que él no nos dejaba expresar que sí terminé hasta tal escolaridad por que lo iban a ver mal, claro que lo iban a ver mal, porque en lugar de dejarme estudiar me quería poner a trabajar", dijo entre lágrimas Gomita.

Este revelador clip fue compartido ampliamente en redes sociales, provocando una ola de críticas hacia la conductora y creadora de contenido. Los usuarios no solo cuestionaron su honestidad, sino que también pusieron en duda su integridad como persona, tachándola de elitista y mentirosa por haber intentado humillar a Gala Montes basándose en una falsa superioridad académica.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 19:43