Video: Gabito Ballesteros le niega un beso a fan

Gudalajara.- El cantante mexicano Gabito Ballesteros le negó un beso a una fan, hecho que quedó grabado en video.

A través de TikTok se compartió un clip que muestra que el intérprete de "AMG" se acercó a una joven que le pidió una fotografía, pero ella quiso aprovechar y le dijo que si se daban un beso.

"¿Te puedo dar un beso?", se puede leer en los labios de la mujer. Gabito hizo un gesto que no y regresó al escenario.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 20 de octubre en el Palenque Fiestas Octubre, en Guadalajara.

"Así me gustas como el gabito, bien negados", "Uno así de fiel como el Gabito no hay?", "Ay me gustan así, que se hagan los difíciles", son algunos de los comentarios en la publicación.