Video: Famoso cantante camina en ropa interior por las calles

Los Ángeles.- El rapero Lil Nas X fue arrestado y llevado brevemente a un hospital por una presunta sobredosis este jueves después de que la Policía de Los Ángeles dijo que cargó contra los agentes que respondían a un informe de un hombre desnudo caminando en un concurrido bulevar.

Lil Nas X, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, fue fichado bajo sospecha de un delito menor de obstrucción a un oficial y se encontraba detenido en la cárcel.

Los oficiales lo encontraron caminando por el normalmente muy transitado Ventura Boulevard en el vecindario de Studio City poco antes de las 6:00 de la mañana, dijo el portavoz de la policía de Los Ángeles, el oficial Charles Miller.

Tras arremeter contra la policía que llegó, fue detenido, pero los agentes, sospechando una sobredosis, lo llevaron primero a un hospital, según Miller. No hubo más información sobre su estado, pero fue dado de alta y trasladado a prisión pocas horas después.

Un video obtenido por TMZ parecía mostrarlo en la calle vistiendo sólo ropa interior y botas.

Estaba detenido en la cárcel de Valley en Van Nuys, cerca de donde lo encontró la policía.

Los mensajes a los representantes de Lil Nas X buscando comentarios no recibieron respuesta inmediata.

El rapero y cantante de Atlanta, de 26 años, es conocido por su gran éxito de 2018, "Old Town Road", que fusionó country y hip-hop. Pasó un récord de 19 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100.

Conocido por sus sonidos y estilo innovadores que rompen con los géneros , su primer álbum de estudio completo, “Montero” de 2021, alcanzó el puesto número 2 en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy como álbum del año.