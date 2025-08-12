Video: Facundo le levanta la falta a Priscila Valverde y ella muestra de más

Ciudad de México.- La tercera temporada de "La Casa de los Famosos México" continúa siendo el centro de atención en redes sociales, pero esta vez no por estrategias de juego o alianzas, sino por un incidente que ha desatado críticas entre los espectadores.

Durante una de las galas del reality, el comediante y conductor Facundo fue captado levantándole parte del vestido a su compañera Priscila Valverde, un acto que generó una oleada de reacciones negativas en plataformas digitales.

El momento ocurrió en un contexto aparentemente desenfadado, pero no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes calificaron la acción de Facundo como una falta de respeto hacia Valverde.

La producción de "La Casa de los Famosos México" no ha abordado la situación, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre las dinámicas dentro del programa.