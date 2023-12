Video: Exmanager de rapero Canserbero confiesa haberlo matado

Natalia Améstica, quien fue manager del rapero venezolano Canserbero, confesó haberlo asesinado a puñaladas a principios del 2015.

Cargando...

Además, la mujer también confesó haber apuñalado a Carlos Molnar, quien era su esposo, así como alterar la escena del crimen para hacerlo parecer que todo fue una discusión.

A través de redes sociales se compartió un video en el que se puede ver a la mujer confesando su delito. De acuerdo con su testimonio, su hermano Guillermo la ayudó a preparar la escena para hacerle creer a todos que se trató de un homicidio-suicidio.

La mujer justificó su accionar como un “ataque de irá” y dio más detalles de lo que pasó aquella noche.

Cargando...

"Mi nombre es María Natalia Amestica son la una y media del 19 de diciembre del 2023 estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tirone González 'Canserbero'", dice al inicio del video.

"El problema empezó en Chile un mes antes cuando en plena gira supe que no iba a recibir pago por parte de Carlos. También Canserbero nos expresó que no quería que lo manejará yo como mánager", comentó.

De acuerdo con lo contado, su molestia contra el cantante y su esposo Carlos Molnar comenzó tras una serie de diferencias laborales: "Se dio la oportunidad de grabar en mi casa esa noche unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para hacerles un té", comentó.

En el té, la ex mánager del rapero añadió un medicamento para dormir a su pareja y al cantante, detalló que primero apuñaló a Carlos Molnar frente a los ojos de Canserbero, quien no pudo hacer nada al estar aturdido por lo que había tomado.

"Quien me ve es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. El cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)", continuó su relato.

Reveló que lanzar el cuerpo de Canserbero por la ventana fue idea de su hermano Guillermo.

“El cuerpo de Canserbero lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio”, agregó.