Video: Captan a Sian y Sabine en intensa discusión

Aunque Sabine Moussier y Sian Chiong entraron a "La Casa de los Famosos México" dispuestos a apoyarse ante cualquier adversidad, el actor le dio la espalda y decidió salvarse para evitar ser eliminado por lo que la actriz quedó fuera de la competencia. Ante esto, ella no dudó en encararlo tras bambalinas durante la reciente gala luego de que el modelo cubano se convirtiera en el octavo participante que dejó el reality show.

La actriz no sólo se mostró molesta por la intriga de Sian Chiong tras su salida, también por su actitud y comportamiento con otros habitantes de “La Casa”. Además, Moussier reprobó los tocamientos indebidos del modelo a participantes como Briggitte Bozzo, Gala Montes y a ella, pues tras su salida le mostraron videos de lo ocurrido.

“No me dijo muchas cosas, caray, es más, entró y metió creo que cizaña por ahí. Me traicionó (…) En este juego, sí lamentable, pero fue muy inteligente porque él no se hubiera salvado al lado mío. Entonces, para mí, el que Sian, siendo un chavo que le entra al ejercicio, que hace estrategias… Era un punto muy importante para Tierra, entonces se tenía que salvar él y aplaudo su decisión”, dijo la actriz en una charla con Pablo Chagra para YouTube.

A través de redes sociales, la villana de telenovelas celebró la salida de Sian Chiong del programa, incluso, lanzó burlas con videos en TikTok con los que deja ver que entre ellos existe la posibilidad de tener una amistad pese a lo que dijeron antes de que Moussier saliera del reality show.

Captan fuerte discusión entre Sian Chiong y Sabine Moussier

Desde su salida, el actor ha enfrentado una ola de críticas en las que se incluyen a otras celebridades con las que creó una rivalidad por sus comentarios. Entre ellos destaca Sabine Moussier, quien habría decidido encararlo tras bambalinas en la más reciente gala, esto por los comentarios que realizó sobre ella y que también lograron afectarla.

Fue durante una de las transmisiones en vivo de Pablo Chagra que los fanáticos notaron lo que ocurría entre los actores. Mientras Sian se mostró desconcertado, algunos indicaron que Sabine Moussier se veía molesta ya que no dejaba de señalarlo, incluso, habría tenido que intervenir el conductor Diego de Erice para evitar que el pleito se hiciera más fuerte ya que los reclamos de la actriz eran cada vez más intensos.