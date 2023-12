Video: Captan a Poncho de Nigris y Adal Ramones discutiendo en aeropuerto

Poncho de Nigris y Adal Ramones fueron captados en video mientras discutían el martes a las afueras del Aeropuerto de Monterrey.

A través de un clip compartido en redes sociales se observa cómo el influencer intercepta al conductor de televisión y dialogan de una manera "fuerte".

En un instante Adal Ramones intentó poner su mano en el pecho de Poncho para tratar de que tengan un diálogo, situación que el influencer no tomó de buena manera y decidió arrebatar de manera brusca la extremidad del conductor.

Mediantes las historias de Instagram, De Nigris expuso cómo fue el momento del "encontronazo".

"Venía grabando, me le acerqué por atrás y le dije, 'dime en la cara todo lo que me dijiste, no te hagas pende**", señaló el hermano del futbolista Aldo de Nigris.

El influencer comentó que Adal se "puso picudillo" cuando vio que su equipo estaba grabando la situación.

"Le voy a arrancar la peluca, le voy a meter un put***", dijo Poncho en sus historias; "Bien tranqui, bien leve, nada más", agregó.

"Me sentí como ridículo, se me puso 'picudillo' cuando vio que lo estaban grabando para supuestamente aventarse un tiro, mentadillas de madre tranqui y ya", mencionó De Nigris.

Agregó que solo quería hacerle saber al conductor que le caía mal.