Video: Bobby Pulido canta por última vez 'Desvelado'

La noche del sábado, bajo una lluvia ligera, cientos de fans esperaron ansiosos a las afueras del Auditorio Nacional en Ciudad de México para vivir la última actuación de Bobby Pulido en este emblemático escenario.

Con chamarras y sombreros mojados, el público, en su mayoría parejas y familias, saltaba y zapateaba con emoción, disfrutando de una velada llena de romanticismo y música.

Este concierto marcó el cierre de su gira Por La Puerta Grande y la despedida oficial del cantante texano, quien anunció que pronto cambiará sus botas y sombrero por un traje para lanzarse a la política. Pulido se postulará para un puesto en el Congreso de Estados Unidos, un giro sorpresivo que el artista recibe con gratitud y sin arrepentimientos.

“Es difícil, obviamente muere un capítulo en mi vida... Pero es puro amor, la verdad no me arrepiento de nada”, comentó.

Con una carrera de más de 30 años, Bobby Pulido, conocido como el "rey del Tex-Mex" y el "Golden Boy", ha colaborado con grandes artistas como Alicia Villarreal, Bronco, David Bisbal, Majo Aguilar, Caloncho, Luis Padilla y su propio padre, Roberto Pulido.

Ahora, con su retiro, abre camino a nuevas generaciones como Christian Nodal, Carín León, Grupo Frontera y Majo Aguilar.

El Auditorio Nacional fue el testigo perfecto para esta emotiva despedida frente a sus seguidores que lo han acompañado desde su éxito debut Desvelado en 1995.