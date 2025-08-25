Video: Bad Bunny dedica 'Perro negro' a Belinda en concierto

El reciente concierto de Bad Bunny en Puerto Rico se volvió viral cuando, en pleno show, el cantante interpretó “Perro negro” y, de forma inesperada, se dirigió directamente a Belinda, quien se encontraba entre el público.

La escena ocurrió durante una de las presentaciones de la residencia del puertorriqueño en su país natal. Mientras sonaban los acordes del tema —incluido en el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023) y que cuenta con la colaboración de Feid—, Bad Bunny se acercó a la cantante mexicana y le interpretó la línea que menciona su nombre: “Que lo’ dejas loco’, enchulao’, como Belinda”.

El gesto desató euforia tanto en la audiencia como en redes sociales, donde los videos del momento se viralizaron de inmediato. En las imágenes difundidas en Instagram y X se observa a Belinda bailando junto a Tokischa, respondiendo con entusiasmo a la atención del artista.

La interacción generó comentarios sobre la evidente química entre ambos, al punto de que muchos usuarios aseguraron que Belinda puso nervioso al propio Bad Bunny. En plataformas digitales comenzaron incluso las especulaciones sobre una posible colaboración musical, mientras seguidores mexicanos pedían que ambos “sean novios”.

La referencia a Belinda en “Perro negro” no es fortuita. El verso hace alusión a la fama de la intérprete por marcar profundamente a sus exparejas, como Christian Nodal y Lupillo Rivera, quienes llegaron a tatuarse en su honor. Además, el mismo álbum incluye otra mención a la artista en el tema “VOU 878”, que recuerda a la telenovela Cómplices al rescate (2002), protagonizada por ella.

Belinda ya había hablado sobre estas referencias en una entrevista para el Zach Sang Show en julio de 2025. En esa ocasión, expresó su admiración por Bad Bunny, a quien describió como “un gran artista, fuerte y astuto en su forma de escribir música”. También contó que le divirtió responder a la mención en su propia canción “La Cuadrada” con la frase: “Te traigo enchulao, como diría Benito”.

La repercusión del episodio fue inmediata: los fans calificaron el momento como “insuperable” y celebraron la conexión entre ambos artistas.