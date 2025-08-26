Video: Asegura Gala Montes que le lanzaron navaja durante su pelea

La actriz mexicana Gala Montes volvió a dar de qué hablar tras revelar que fue víctima de un intento de agresión durante el evento de boxeo “Supernova Strikes: Orígenes”, celebrado el pasado 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

En entrevista con Yordi Rosado, la ex participante de La Casa de los Famosos relató que mientras enfrentaba a la streamer mexicana Alana Flores, una persona del público le arrojó un objeto punzocortante.

“Antes de darme la vuelta, me cayó una navaja en el piso. Entonces yo ahí dije: wow, esto está denso”, declaró la también cantante, sorprendida por lo ocurrido.

Montes aseguró que no entiende las razones de tal acto, pues —según dijo— nunca ha hecho daño a nadie. Incluso bromeó con que su “peor crimen” fue comerse una pizza durante el pesaje previo al combate.

Este incidente se suma a la ola de críticas y comentarios negativos que la actriz ha recibido en redes sociales, los cuales ella califica como falsos. “Todo lo que se dice de mí son mentiras, no hay pruebas de nada de lo que se me ha acusado”, afirmó.

Ante lo sucedido, usuarios en plataformas digitales exigen que los organizadores del evento den una postura oficial, pues de confirmarse el ataque, se pondría en entredicho la seguridad y logística del espectáculo.