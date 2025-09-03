Video: Alejandro Sanz pasea por las calles de Puebla y nadie lo reconoce

Puebla. — El arranque de la gira mexicana de Alejandro Sanz tuvo un episodio inesperado: el cantante español caminó por el centro histórico de la ciudad sin ser reconocido por los transeúntes.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, el intérprete mostró cómo recorrió sitios emblemáticos como el Callejón de los Sapos, el Barrio del Artista y la zona de San José, incluso ingresando a la Parroquia de Nuestro Señor San José, sin que nadie advirtiera su presencia.

Vestido de forma sencilla y acompañado por parte de su equipo, aprovechó unas horas libres para disfrutar de la arquitectura colonial y el ambiente cultural que caracteriza a la Angelópolis.

La visita se da en el marco de las dos fechas de su gira ¿Y ahora qué?, programadas en el Auditorio GNP los días 3 y 4 de septiembre, que inauguran una serie de 24 conciertos en México, a lo largo de septiembre y octubre.

Los boletos para sus seis presentaciones en el Auditorio Nacional ya están agotados, al igual que para sus tres shows en Guadalajara y dos de los tres en Monterrey. Aún quedan entradas disponibles para la segunda función en Puebla y para conciertos en León, Mérida, Chihuahua, San Luis Potosí, Villahermosa, Tampico, Torreón y Veracruz.

En entrevista Sanz confesó que, si compusiera una canción para la ciudad, la titularía Susurros de Talavera. También habló de su experiencia gastronómica: aunque disfruta del mole, reveló que su platillo favorito es el chilate de pancita, al que describió como “un sabor que no solo se queda en la boca, sino que reconforta como una canción que nunca cansa”.