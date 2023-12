Video: Abuchean a Julia Roberts por revelar su equipo de futbol favorito

La estrella de Hollywood, Julia Roberts, enfrentó una ola de abucheos en el Graham Norton Show al revelar que es aficionada del Manchester United. A pesar de los abucheos, la actriz defendió su elección y compartió anécdotas sobre su conexión con el equipo.

Ante la reacción del público, Roberts respondió con determinación: "¡Vamos! ¡Vamos! No me desviarán". Además, recordó su experiencia al visitar el estadio de Old Trafford y compartió imágenes junto a Marcus Rashford y Erik ten Hag, quienes incluso le obsequiaron una camiseta personalizada.

La protagonista de "Pretty Woman" explicó cómo se convirtió en aficionada al futbol. Con tres hijos pequeños que comenzaron a jugar y ver futbol en televisión, Roberts se sumergió en la emoción del deporte. Manchester United se convirtió en el equipo familiar de los Roberts, y la actriz compartió cómo la pasión por el equipo se apoderó de ellos.

"Tengo tres hijos. Cuando eran muy pequeños y empezaron a jugar futbol, ​​empezaron a verlo por televisión y nunca me di cuenta de lo emocionante que era verlo por televisión. Simplemente lo logramos y de alguna manera el Manchester United se convirtió en nuestro equipo, el equipo motor de la familia, nuestro equipo. Y quedamos como poseídos".

Julia Roberts se une a la lista de nombres glamorosos que respaldan al Manchester United. Entre los famosos seguidores del equipo se encuentran también estrellas pop como Miley Cyrus y Rihanna.