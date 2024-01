Victoria Ruffo revela peticiones para participar en ‘De viaje con los Derbez'

Victoria Ruffo reveló su lista de peticiones para poder participar en el reality show “De viaje con los Derbez”.

Al escuchar los comentarios de los reporteros con respecto a que su expareja Eugenio Derbez no se opone a que participe en su programa familiar, Victoria contestó con una sonrisa: “Pero no paga, es bien codo…”.

En el sentido de que Ruffo exigía la primera mención dentro del famoso reality show, algo que la protagonista de telenovelas como "La Madrastra" y "Simplemente María" confirmó.

“Eso claro, hay niveles, o sea, mi primer crédito es mi primer crédito, y que pague bien, porque ya tiene con qué pagar, que no sea codo”, comentó Victoria Ruffo.

Posteriormente, Victoria aprovechó las cámaras para hacerle llegar su lista de peticiones a Eugenio Derbez. “A no, porque Omar también iría, ah, pues voy en paquete, con mi hijo, con marido, con hijos, con todo. Mira, si me da mi primer crédito y me paga bien, si voy”, recalcó.