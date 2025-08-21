Verónica Gallardo llama monstruo a Gustavo A. Infante y denuncia maltrato

Ciudad de México.– Verónica Gallardo, periodista y conductora mexicana conocida por su trabajo en programas de espectáculos como "La Oreja" y "No lo cuentes", rompió el silencio sobre supuestos maltratos que vivió a lado del también comunicador Gustavo Adolfo Infante, a quien calificó de ser un "monstruo" por su manera de comportarse con ella.

En una transmisión cargada de emotividad, Gallardo relató episodios en los que —según su testimonio— fue humillada, atacada y hasta traicionada en público y privado.

Uno de los momentos más duros de su relato llegó cuando Gallardo narró un incidente vinculado al exesposo de la cantante Tatiana. La conductora aseguró que Gustavo Adolfo Infante intentó sacar al aire información sensible para exhibirla frente a la audiencia:

“Me llega un mensaje a mi teléfono... me dice: ‘Oye Vero, van a sacar en tu programa la información del que era esposo de Tatiana, él habló horrible de ti, ten mucho cuidado’. (…) luego me dijeron que la tenían para sacar, que él (Gustavo Adolfo Infante) había dicho que la sacaran”.\

La comunicadora explicó que sus superiores intervinieron y detuvieron la situación, pero ella ya había escuchado lo que se decía de ella y terminó devastada:

“Me vieron llorar porque decía unas cosas horribles de mí y me dice el ingeniero Anaya: ‘vete a tu casa’, me fui y este infeliz la iba a sacar al aire y me las iba a poner en mi cara, en la televisora donde yo trabajaba. Imagínate la clase de monstruo que es, ni siquiera un demonio puede ser un desgraciado”.

Con lágrimas, Gallardo afirmó que este episodio fue solo uno de los tantos que marcaron su experiencia laboral con el periodista.