Verónica Castro quiere regresar a la actuación, pero bajo sus condiciones

Verónica Castro busca regresar a la televisión, algo que muchos de sus seguidores han pedido luego de su exitosa actuación en la serie de Netflix "La Casa de las Flores". La actriz y madre de Christian Castro ahora buscaría tener una vuelta en el mundo del espectáculo.

El productor José Alberto, conocido como "El Güero Castro" y hermano de Verónica, reveló en noviembre de 2023 que le había propuesto dos proyectos, pero ninguno había cumplido con las expectativas de la actriz.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Pati Chapoy, Verónica Castro compartió detalles sobre las condiciones que consideraría para regresar a la televisión.

"Lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer, lo quiero hacer bien. No quiero hacer una tontería, porque la verdad no quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a dar un poquito mal. Quiero hacerlo bien. Quiero que la gente diga: ‘Valió la pena que regresara la vieja. Regresó, pero regresó buena. Regresó buena la vieja’", expresó la actriz.

Este comentario refleja la preocupación de Verónica Castro por ofrecer un trabajo de calidad y dejar una impresión positiva en su regreso a la pantalla. La actriz, reconocida por su talento y carisma, busca asegurarse de que cualquier proyecto en el que participe esté a la altura de las expectativas tanto del público como de ella misma.