'¿Vende chicles?' Abelito aparece en bikini y sorprende por su 'gran atributo'

Ciudad Juárez.– "La Casa de los Famosos México" sigue dando sorpresas, incluso entre los mismos habitantes del reality luego de que el influencer Abelito causó polémica y risas entre sus compañeros y seguidores al aparecer en traje de baño y mostrar su "gran atributo".

Todo ocurrió durante una actividad de pasarela dentro de la casa, cuando Abelito sorprendió porque salió en traje de baño, se puso un corpiño rosado y un bikini diminuto, pese a que traía su ropa interior abajo, los habitantes y el público quedaron impactados porque al influencer se le vio su zona íntima.

Los participantes del reality show no pudieron ocultar su sorpresa cuando vieron su pronunciada zona íntima, tan es así que en las cámaras del 24/7 tuvieron que censurar la pasarela de Abelito.

Sin embargo, cuando el tiktoker se colocó a un lado de sus compañeros Aldo y El Guana se podía apreciar un gran bulto en el área del bikini.

El momento generó tanto que incluso sus mismos compañeros más tarde comentaron el hecho, uno de los más sorprendidos fue Faucundo, quien preguntó a los otros si habían notado su "bultovski". Uno de los primeros en contestar fue Shiky, quien aseguró que esa sería la razón por la que tiene tantos seguidores.

Los fans de "La Casa de los Famosos México" también hicieron fuertes comentarios con respecto a lo sucedido: “ ¿ Porque Abelito traía el control de la. Tv metido en el traje de baño?”, “Abelito en traje de baño con la palanca del baño”, fueron algunos de los comentarios.