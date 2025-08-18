Van 6: Ellos son los influencers mexicanos que han matado tras salir en volantes

Sinaloa.– La violencia en Sinaloa ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad con el asesinato de seis creadores de contenido que fueron señalados en volantes distribuidos en enero de 2025, acusándolos de presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Estos volantes, arrojados desde una avioneta en distintos puntos de Culiacán, listaban a 25 influencers y figuras públicas, incluyendo nombres como Peso Pluma y Markitos Toys, bajo la denominación de “Los Sapitos”, término utilizado despectivamente para señalarlos como supuestos colaboradores financieros y operativos del grupo criminal.

El conflicto entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, desencadenado tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, ha intensificado la violencia en el estado, dejando un saldo de mil 873 homicidios dolosos desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Entre las víctimas, seis influencers destacados en los volantes han perdido la vida en ataques directos, evidenciando una cacería selectiva contra quienes fueron señalados.

1. Juan Carlos “El Chilango”- Asesinado el 19 de octubre de 2024 en la Isla Musala, Culiacán, mientras vendía golosinas.

2. Jesús Miguel Vivanco “El Jasper”- Encontrado sin vida el 23 de noviembre de 2024 en un camino de terracería rumbo a Mazatlán.

3. Leovardo Aispuro Soto “Gordo Peruci”- Ejecutado el 9 de diciembre de 2024 al sur de Culiacán, mientras caminaba con su esposa.

4. Adrián Antonio López Iribe

Hermano del influencer “Compa Camarón”, fue asesinado el 12 de diciembre de 2024 en la colonia Renato Vega, Culiacán. Apareció en los volantes como parte de la red de “Los Sapitos”.

5. Gael Castro “Gail Castro”- Hermano de Markitos Toys, fue asesinado el 28 de marzo de 2025 en un restaurante en Ensenada, Baja California.

6. Camilo Ochoa Delgado “El Alucín” El caso más reciente ocurrió el 16 de agosto en Temixco, Morelos. Ochoa, conocido por hablar abiertamente sobre el narcotráfico y su pasado como presunto exjefe de plaza del Cártel de Sinaloa, fue acribillado en su domicilio.

Otros asesinatos relacionados

Aunque no aparecieron en los volantes, otros influencers sinaloenses han sido víctimas de la violencia en 2025. Entre ellos, Agustín Paúl “El Pinky” (10 de enero, Culiacán), Adal Peña Urquidez “El Tata” (23 de enero, Culiacán), y Víctor Manuel “El Brasileño” (26 de marzo, Culiacán), quienes también fueron asesinados en circunstancias violentas, lo que refleja la vulnerabilidad de los creadores de contenido en la región.