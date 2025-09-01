Valentina Gilabert comparte impactante foto tras agresión

Ciudad de México.- La modelo e influencer mexicana Valentina Gilabert, de 18 años, conmovió a sus más de 100 mil seguidores en Instagram al compartir una fotografía inédita tomada el 4 de febrero de 2025, día en que fue brutalmente atacada con arma blanca por la influencer Marianne Gonzaga.

En la imagen se observa a Gilabert en una ambulancia, recostada en una camilla, con una máscara de oxígeno y la ropa empapada en sangre, reflejando la gravedad del ataque que sufrió, en el que recibió al menos 14 puñaladas en cuello, tórax, manos, nariz y cabeza.

Junto a la fotografía, la joven escribió: “Ya resolvimos el primer juicio de una de las tres personas que me atacaron. Mañana comienza el juicio de la otra menor acusada de cómplice. Deséenme suerte”.

El caso tomó un nuevo giro con la revelación de que Aintzane “N”, identificada como amiga tanto de Gilabert como de Gonzaga, sería la presunta autora intelectual del ataque. Según filtraciones difundidas por la periodista digital Marielle Zannie, conocida como Malleza, Aintzane habría planeado la agresión, convenciendo a Valentina de acudir al departamento donde ocurrió el ataque bajo pretextos falsos, mientras ocultaba la presencia de Marianne Gonzaga. Audios filtrados muestran a Valentina expresando su temor de encontrarse con Gonzaga, mientras Aintzane insistía en que asistiera. Además, se señala que Aintzane no intervino durante el ataque y habría ayudado a Gonzaga a escapar. La audiencia intermedia de Aintzane “N”, detenida desde marzo por complicidad material, está programada para este 1 de septiembre, y las nuevas pruebas podrían redefinir su rol en el caso como autora intelectual.

En cuanto a los avances judiciales, tres personas han sido vinculadas al proceso por el ataque a Gilabert. Marianne Gonzaga, la autora material, fue liberada en julio de 2025 tras cinco meses en internamiento preventivo, luego de llegar a un acuerdo extrajudicial con Valentina, quien le otorgó el perdón. Akram “N”, señalado como coautor material, fue vinculado a proceso por lesiones calificadas que pusieron en peligro la vida y permanece en el Reclusorio Oriente. Aintzane “N”, la tercera implicada, enfrenta cargos por complicidad, y su audiencia podría arrojar luz sobre su grado de participación.

Valentina Gilabert, quien estuvo en coma inducido y requirió múltiples cirugías tras el ataque, ha compartido públicamente su proceso de recuperación. En entrevistas, ha detallado las secuelas físicas, como la pérdida parcial de la capacidad pulmonar y dificultades para caminar, así como el impacto emocional, incluyendo terapias psicológicas para superar el trauma.