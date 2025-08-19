Usuarios señalan contacto inapropiado de Elaine Haro con Aarón Mercury

Tras la salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México (LCDLF), la atención se ha centrado en la actriz y cantante Elaine Haro, quien recientemente cumplió 22 años. En redes sociales, usuarios la acusan de ser “migajera” y de insistir con el influencer Aarón Mercury, de 24 años.

Cibernautas señalan que la actriz de Como dice el dicho ha sido persistente con su compañero, pese a que él la ha rechazado en varias ocasiones. Otros participantes del reality, como el actor español Shiky Clement, le han llamado la atención por su comportamiento durante conversaciones en el programa.

Las críticas aumentaron luego de que se difundiera un video en el que Elaine Haro, durante la fiesta del viernes 15, estuvo muy cerca de Aarón Mercury e incluso lo tocó en la entrepierna. El clip circula principalmente en TikTok y X (antes Twitter).

Usuarios reaccionaron en la plataforma de videos con comentarios como: “Si fuera un hombre, ¿no sería acoso?”, “lo quería tocar a la fuerza” o “se ve la cara de incomodidad de Aarón”. El debate también destacó que ambos participantes mantienen contacto físico frecuente, ya que Aarón Mercury toca a Elaine en la cintura o la espalda baja, lo que evidencia la cercanía entre ellos.