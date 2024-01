Usuarios piden la salida de Christian Estrada de 'LCDLF' por ser un desconocido

Christian Estrada pronto se ha convertido en uno de los habitantes de "La Casa de los Famosos 4" que se ha ganado el disgusto de los usuarios en redes sociales, así como de los propios participantes del reality, pues muchos no saben quién es, razón por la cual, aseguran muchos internautas, fue nominado para salir del programa y piden también su expulsión.

Los espectadores se han burlado en la red de las varias ocasiones en las que un habitante de la casa pregunta: “¿Quién es Christian?”. Incluso ya hicieron un video recopilatorio en donde las cámaras capturan las caras de confusión o extrañeza de varios cuando se menciona su nombre y nadie parece saber de quién se trata.

Lo anterior resulta extraño dado que al momento de las nominaciones todos los habitantes de la casa se acordaron de él. O quizás, precisamente por no recordarlo en primer lugar y por no conocerlo, fue que los participantes del programa de telerrealidad decidieron que su presencia en la casa no es tan necesaria.

Christian Estrada fue la persona más votada durante las nominaciones del pasado jueves 25 de enero con un total de 13 puntos que le catapultaron de inmediato a la cuerda floja.