'Una doble bendición'; anuncia Martha Higareda que espera gemelos

La noticia de que Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, esperan gemelos ha causado gran expectación entre sus seguidores, especialmente tras la confirmación de que se trata de un embarazo doble. La actriz mexicana compartió su alegría y los retos que ha enfrentado en este proceso, describiendo la experiencia como una “doble bendición”.

El primer anuncio del embarazo lo hizo a finales de junio, aunque en ese momento la pareja desconocía que serían padres de gemelos. La confirmación llegó más tarde, tras varias revisiones médicas que aconsejaron prudencia antes de hacer pública la noticia. Los especialistas recomendaron esperar para asegurarse de que todo evolucionara favorablemente, ya que “muchas cosas podían pasar en el ínter”.

Finalmente, al constatar que ambos bebés se encontraban bien, la pareja decidió compartir la noticia con el público.

La reacción de Higareda y Howes estuvo marcada por la emoción. La protagonista de No manches Frida relató que tanto ella como su esposo rompieron en llanto al escuchar que serían padres de dos bebés.

“Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate. Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, expresó Higareda en entrevista con la revista Caras.

Por su parte, Howes destacó la importancia de la familia numerosa en su vida y consideró la llegada de los gemelos como “una bendición”.

“Soy el más chico de cuatro hijos, crecí en una familia grande, así que tener dos hijos es una bendición para mí”, afirmó el empresario.

El embarazo de Higareda presenta ciertos riesgos debido a su edad y a la naturaleza doble de la gestación. A sus 42 años, la actriz reconoció que esto la ha llevado a experimentar temor:

“Por mi edad ya se considera un embarazo de riesgo. Y si además es doble, mucho más”.

A pesar de los desafíos, la intérprete manifestó confianza en que todo saldrá bien. Relató un episodio en el que vivió un susto médico mientras su esposo estaba en Nueva York y ella en Los Ángeles, pero la intervención de los médicos y el apoyo de su familia lograron tranquilizarla y evitar que tuviera que acudir a urgencias.

En cuanto a su estado físico, Higareda admitió que el cansancio ha sido una constante durante el embarazo.

“Ha aumentado el cansancio y el sueño, eso sí, porque todo mundo dice que durante el primer trimestre te encuentras cansada, pero en el segundo tienes mucha más energía; para mí el segundo sigue siendo de cansancio”.