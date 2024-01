Una de las noches más especiales de mi vida: Tainy tras hacer su primer 'Choli'

San Juan.– "Una de las noches más especiales de mi vida", fue lo que expresó el productor musical puertorriqueño Tainy luego de hacer su primer show en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot "Choliseo", el mayor estadio cubierto en el país dedicado al entretenimiento.

Cargando...

Tainy presentó la noche del viernes su evento "Data Loading", el cual contó con una tarima central en formato 360. Al escenario subieron Bad Bunny, Rauw Alejandro, Jhayco, Arcángel, Young Miko, entre otros artistas de talla mundial.

"Todavía procesando lo que pasó ayer. Una de las noches más especiales de mi vida que pude compartir con mi Puerto Rico y los colegas que admiro y aprecio tanto. Gracias por hacer esto posible, y espero que se lo hayan disfrutado aún más que yo. Lo que sonaba como una idea complicada de lograr ayer fue una realidad. Los llevo en el corazón Puerto Rico. Gracias a todos los que aportaron su grano de arena para que esto se diese, todo el equipo de producción que trabajaron sin parar, el mejor equipo @neon16 @lexborrero @pabl1ts @digitalrnssnc @fefiarcay @claudiamarlopez @onlyguillermo por tener la vision y hacer todo lo posible, a @noahassad @alepabonpr @moveconcertspr por creer en nosotros @yasiayala @elliottmuscat @ariannalaylah por el merch más duro pal show, @chloeandchenelle for the best styling y al @coliseopr por tenernos", se lee en la publicación en Instagram.