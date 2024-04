Un hombre normal: la canción que Espinoza Paz compuso para una mujer que se casó

Espinoza Paz es uno de los más grandes exponentes del regional mexicano no solo por su manera de interpretar las canciones, sino por su particular manera de escribir y hacer música a las que el sentimiento es el ingrediente principal.

Una de las canciones más exitosas de Espinoza es "Un Hombre Normal" con la cual logró obtener varios reconocimientos y premios, durante una entrevista contó de done nació la letra para hacer la canción.

“Escribí ‘Un Hombre Normal’ porque había una mujer en Culiacán muy bonita, que estaba tan bonita que yo decía: ‘No me conviene porque está muy bonita. Mientras le caiga bien va a estar conmigo, pero ya cuando sepa quién soy realmente, me va a dejar’”, mencionó el cantante.

“Un día fue a verme a un palenque y yo dije: ‘No la tengo que ver’. Luego fue a buscarme a un lobby (de un hotel) y yo no bajé, entonces me dijo mi amigo: ‘La mujer se fue encabronada porque no la recibiste, no se va a quedar ni al concierto porque ya se va’ y me dolió mucho porque yo tuve la culpa, pero se la eché a ella”, así nació la canción.

Según el cantante, él estaba muy enamorado de ella, pero le dio miedo de comenzar una relación y que no funcionara, así que decidió alejarse. Años más tarde, esta misma mujer se casó con alguien más y ahí fue cuando decidió despedirse de ese sentimiento componiendo "Un Hombre Normal".

A lo largo de su carrera dentro de la industria musical Isidro Chávez, nombre real del artista, ha logrado que otros cantantes y bandas graben sus temas, entre los que destacan Banda MS, La Adictiva, La Arrolladora, Jenni Rivera, El Bebeto, entre otros.

Cortesía

Espinoza Paz forma parte del gran elenco que celebrará junto a los juarenses en el Festival 5 de Mayo, el próximo fin de semana en la Plaza de la X. El cantante se presentará el sábado 4 de mayo, mientras que Virlán García y Ana Bárbara lo harán el 3 y 5 de mayo, respectivamente.

Cabe mencionar que la entrada al evento es totalmente gratuita para deleite de los juarenses, sin embargo, hay disponibles lugares VIP, Oro y Plata para los conciertos, los cuales ya están disponibles en Don Boletón.