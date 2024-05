Tunden en redes a Kika Edgar por no querer cantar una canción de Shakira

Kika Edgar generó controversia en redes sociales al contar que una vez se negó a cantar una canción de Shakira.

La artista explicó que no se identifica con la música de la colombiana ni con su ritmo, por lo que no se sentía cómoda interpretando su tema. “No voy a cantar Shakira porque ni me identifico con ella, ni el ritmo ni nada”, dijo.

De igual modo mencionó que la persona que le solicitó cantar la canción de Shakira intentó presionarla diciéndole que si no lo hacía no cantaría ninguna otra canción. Sin embargo, Edgar se mantuvo firme en su decisión y se retiró del lugar.

“Es que yo no voy a cantar eso. ¿Por qué me van a hacer a cantar algo? Pues si canto, canto algo mío”, añadió.

Las declaraciones de Kika Edgar no tardaron en generar revuelo en las redes sociales, donde algunos fans la criticaron por su negativa a cantar una canción de Shakira. Muchos la calificaron como "grosera" y "poco profesional".