Tunden a Verástegui por polémica señal de apoyo hacia Trump y Musk

Ciudad de México.– El actor mexicano Eduardo Verástegui causó revuelo entre nacionales luego de su polémico saludo durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), en donde durante su discurso expresó su apoyo al presidente de Estados Unidos Donald Trump, así como al empresario Elon Musk. "My heart goes out all of you" (Mi corazón está con ustedes), cerró su discurso el también exprecandidato a la presidencia de México.

En los vídeos compartidos en redes sociales se puede observar al ex asesor trumpista, Bannon preguntar a los asistentes a la CPAC si estaban preparados para luchar en nombre de Trump y por su país, mientras extendía la mano derecha con la palma hacia abajo, lo que ha desatado señalamientos por el simbolismo nazi.

"Los días más duros están por venir, pero, ¿saben qué? Riad, Berlín, Moscú, la ciudad de Londres, todos están aquí. Esto ya no se puede vencer. La única forma en la que perderemos es si renunciamos. La única manera de no obtener la victoria es si nos rendimos. La única manera de que ellos ganen es si nos retiramos. Y no nos vamos a retirar, no nos vamos a rendir, no vamos a renunciar. ¡luchen, luchen, luchen!", señaló Bannon al momento de realizar la seña.

Por su parte el ex aspirante a presidencial de ultraderecha y actor mexicano, Eduardo Verástegui, también fue señalado de "nazi" por su participación en la misma CPAC, ya que replicó la seña hecha por Bannon.