Tunden a revista por nombrar a Ángela como una de los 300 líderes mexicanos 2025

Ciudad Juárez.– Ayer la revista Líderes Mexicanos, medio que muestra contenido sobre las personalidades "que están transformando México", llevó a cabo un evento especial donde mostró la lista de los 300 líderes del país más importantes e influyentes, desde aquellos que aparecen en la política, hasta los que se desarrollan en el medio del espectáculo, los deportes o la vida empresarial.

El evento se llevó a cabo en el Jardín Santa Fe de la Ciudad de México, a donde se dieron cita algunas de estas personalidades, entre ellas las que más llamaron la atención fue la asistencia de Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal, pues ambos aparecieron en el listado de la revista, situación que desató una ola de críticas hacia la publicación.

Y es que Ángela se incorporó a la lista de Los 300 líderes más influyentes de 2025 en la categoría de Espectáculos, esto como reconocimiento que consolida su papel como referente de la música mexicana en el escenario internacional, según dio a conocer la revista.

Tan pronto se dio a conocer la lista completa, la revista comenzó a recibir todo tipo de comentarios negativos, especialmente por Ángela, pero también por otras polémicas figuras como Chumel Torres, Javier Alatorre, los integrantes de La Cotorrisa e incluso algunos políticos como "Andy" López Beltrán o Luisa María Alcalde.