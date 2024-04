Tunden a Poncho de Nigris por llamar alcohólica a su esposa

La pareja compuesta por Poncho de Nigris y Marcela Mistral de nuevo está en el ojo del huracán, pues usuarios de redes aseguran que la exconductora de televisión ya no aguanta al influencer.

Poncho subió un video titulado “¡Toñito cumple 2 años! Ivanna narra la fiesta”, en el que el regiomontano le dice alcohólica su esposa.

En el video mostró varias latas de cerveza, supuestamente compradas por Marcela Mistral. Fue entonces que Poncho de Nigris señaló que su esposa podría ser alcohólica pues suele tomar para relajarse.

“Marcela trajo alcohol porque le gusta tomar para desestresarse. Como vemos ya trajo alcohol, yo no estaba enterado, a lo mejor es alcohólica porque está tomando todo el tiempo. Yo no me doy cuenta, de repente… es alcohol, están tomando alcohol en piñatas, ¿para qué? para relajarse y ‘que todo salga bien”, dice el influencer.

Usuarios señalan que Marcela Mistral “ya no soporta” las burlas y comentarios de Poncho de Nigris.

“Por qué siempre está de malas ella, poncho siempre bien relax y ella siempre enojada?”. “Que tu marido te trate mal y sea agresivo pasivo contigo y entre broma y broma te esté jode y jode y no valide ni respete tu vida, ¿qué harías?”, fueron algunos de los comentarios.