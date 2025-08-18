Tunden a Pepe y Ángela Aguilar por discurso sobre migrantes
Durante su presentación sinfónica en el Hollywood Bowl, Pepe Aguilar y su hija Ángela ofrecieron un discurso dedicado a la comunidad migrante en Estados Unidos.

Aunque ambos expresaron apoyo, sus llamados a “hacerlo legalmente” desataron críticas en redes sociales por considerarse insensibles ante la realidad de los indocumentados.

Pepe Aguilar enfatizó que “hacer las cosas legalmente” es la vía para integrarse plenamente al país, mientras Ángela se dijo orgullosa de ser una “México-americana legal”. A pesar de cerrar con gritos de “¡Viva los migrantes!”, usuarios señalaron contradicciones en sus mensajes.

La polémica se intensificó por el contexto migratorio actual y por la influencia pública de ambos artistas.

