Tunden a Ninel por amenazar y lanzar insulto homofóbico vs Aarón Mercury

Ciudad Juárez.– Ninel Conde sigue sumando detractores a pesar de que está en un momento importante en su participación dentro de "La Casa de los Famosos México", ya que la conocida como "Bombón Asesino" está como una de las nominadas para salir del programa. Y es que en las últimas horas seguidores del reality han llenado de comentarios negativos a la actriz y cantante en las redes sociales luego de que amenazó y usó un insulto homofóbico en contra de Aarón Mercury.

Fue durante la fiesta con temática "Árabe" que los dos famosos protagonizaron el cruce de palabras. Todo comenzó cuando Ninel le quitó a Aarón el teléfono celular con el que estaba haciendo una grabación; '¿No puedes grabar, joto?' se escucha decir a la actriz. Y es que Mercury quería seguir con el teléfono, pero Ninel se lo impidió usando su fuerte carácter.

En ese momento Ninel aprovechó para amenazar a Aarón: "Pero no digas mam#%das o me encargo que Joel acabe contigo", se escucha decir a Ninel mientras todos preguntaban sobre Abelito.

Esto generó tensión entre los habitantes, pues justo en la frase final todos guardaron silencio y alcanzaron a escuchar lo que Ninel le decía a Mercury.

La situación pronto generó críticas en redes sociales, pues aseguraron que no era la primera vez que Ninel amenazaba a Aarón dentro de la casa, por lo que la tacharon de hipócrita al predicar que no se use la violencia contra ella, pero ella sí violenta a sus compañeros.

Hubo también usuarios que defendieron a Ninel, pues aseguraron que ella y el joven influencer se suelen llevar pesado.