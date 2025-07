Tunden a Nicola por supuestamente revelar las preferencias de Fernando Colunga

Ciudad Juárez.– Las redes sociales reaccionaron con gran molestia hacia el actor peruano Nicola Porcella, luego de que en el programa Kadri Paparazzi se reveló un video en donde supuestamente el famoso habla y revela las preferencias sexuales del actor mexicano Fernando Colunga, uno de los mayores íconos de Televisa y una figura con gran trayectoria en las telenovelas.

De acuerdo con el exintegrante de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", Colunga sería homosexual y además ganaría más de un millón de pesos en Televisa, por su participación en una telenovela.

El audio alude directamente a la vida privada del actor Fernando Colunga y fue grabado, según versiones que circulan en redes, en un centro comercial al sur de la Ciudad de México. En la grabación se escucha a Nicola Porcella referirse a “Fernando”, sin decir apellidos, aunque mencionando su trayectoria en las telenovelas de Televisa.

“Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo, y eso no se lo va a quitar nadie, él tiene la novela más popular. Aparte es un gay, te lo digo”, dice supuestamente Nicola.

Posteriormente, en el mismo audio, comenta sobre los supuestos ingresos que Colunga percibe en su faceta de actor de televisión. “Fernando recibe millón y pico”, afirma.

La difusión de este material ha encendido el debate en plataformas digitales, no solo por el contenido de las declaraciones, sino también por la incertidumbre sobre la veracidad de la grabación y el uso de nuevas tecnologías que pueden replicar voces con alta fidelidad.

Pocella reacciona y niega las declaraciones

Luego de que se viralizó el video y a que el famoso recibió cientos de críticas por hablar sobre la vida privada de otro actor, Nicola salió a defenderse y publicó en sus redes sociales en un video en donde aseguró que todas las declaraciones son falsas, ya que él nunca dijo algo sobre las preferencias del actor, y es que alegó que la calidad del audio era muy mala y eso daba pie a malas interpretaciones.

“Si hago esta historia no es por mí, es por el respeto que le tengo a Fernando. Primero, no digo la palabra que dice ahí y todo el mundo se está colgando de eso y no es así, no digo nada de eso, ahí está, pueden escucharlo. Segundo, lo único que hago es enaltecer de una persona que tiene una trayectoria impresionante”, dijo.