Tunden a Lele Pons por poner en riego a su bebé por likes en redes

Ciudad Juárez.– La cantante Lele Pons celebró el pasado viernes en compañía de otros famosos su fiesta de revelación de sexo. En la reunión a la que acudieron muchas figuras de la música, la esposa de Guaynaa sufrió una doble caída justo al momento en que ella accionó el mecanismo para dar a conocer que tendrá una niña, situación que causó preocupación, pero también críticas por parte de muchos de sus seguidores, quienes aseguraron que puso en serio peligro la salud de su bebé.

Debido a la situación, la celebridad dio una entrevista a Javier Ceriani en su canal de YouTube y habló de lo que ocurrió tras el accidente.

" Físicamente estoy muy bien, todo tranquilo, todo perfecto", aseguró la joven de 28 años.

"Estaban ahí (esa noche) dos personas que me cuidan cuando yo voy al hospital, todo estaba súper bien, todo perfecto, es más emocionalmente que no he estado bien, por muchas razones", dijo para luego confirmar que fue al hospital al día siguiente de lo sucedido.

Insistió en que la noche después de la fiesta "estaba todo bien" y que había sido revisada, pero al día siguiente sí tuvo que acudir a atención médica luego de ver el debate que se suscitó tras la caída y que aparentemente le afectó emocionalmente.

" Las cosas que me decían eran muy fuertes y muchas veces te crees todo, todo lo que te dicen, porque estás con las hormonas por todos lados y fue muy fuerte, es como que estoy triste, pero a la vez no puedo, porque lo va a sentir (la bebé)", admitió.

"Emocionalmente no estoy bien", confesó, "las redes piensan que personas como yo no ven nada, y sí ven y han habido muchas buenas personas que me han mandado mensajes increíbles y no saben qué diferencia hacen esos tipos de mensajes".