Tunden a Jordi Rosado por haber invitado a Karla Sofía a programa; 'traidor'

Ciudad Juárez.– La actriz Karla Sofía Gascón, quien se ha ganado gran impopularidad en México en las últimas semanas por su participación protagónica en la película "Emilia Pérez", cinta que se llevó cientos de malas críticas por parte de internautas mexicanos por retratar un realidad sensible en el país y reproducir estereotipos, según manifiestan en redes, estuvo como invitada en el programa de Yordi Rosado.

El programa duró poco más de una hora, suficiente para que muchos comenzaran a criticar al conductor por haber invitado a la actriz, tanto que incluso muchos lo tacharon de vendido y traidor.

Qué vendido Yordi ya ni la Chapoy", "ay, Yordi, Mala entrevista", "no pienso ver esta entrevista", "siguiente entrevista, está de hueva con el invitado", "de flojera. Mejor me voy", "primer programa tuyo que no me interesa mirar", "Yordi, se ve quete obligaron", "¿por qué eres tan adulador?", fueron algunos mensajes que el conductor recibió.

Cabe señalar que la cinta del director francés Jacques Audiard, Emilia Pérez, ya lleva un tiempo girando por diferentes festivales, e incluso en estados unidos ya se estrenó en plataformas como Netflix.