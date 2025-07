'Tu éxito más grande fue gracias a mí'; Rey Grupero explota vs Poncho de Nigris

Ciudad de México.– La crisis de relación de amistad entre Rey Grupero y Poncho de Nigris sigue sumando declaraciones y acusaciones, desde personales hasta nivel profesional. Y es que recientemente el creador de contenido Rey Grupero ha usado sus redes sociales para lanzar varias bombas en contra del regio, luego de que estuvo encerrado dentro de "La Casa de los Famosos All - Stars" y no pudo estar al tanto de los ataques de De Nigris.

En uno de los videos, Rey Grupero le dejó en claro de Poncho que uno de sus grandes éxitos en su carrera lo logró no por mérito propio, sino gracias a él, ya que fue quien le dio la idea de la tonada y la idea del tema viral "putazos o qué" usando la tonada de un famoso comercial de sodas.

Para ello mostró un audio en el que se dirigió en su momento a Poncho para hablarle del proyecto que más tarde fue un éxito para el regio.

Destapa supuesta infidelidad

Otra de las polémicas declaraciones hechas por Rey Grupero fue la supuesta infidelidad de Poncho a su esposa Marcela Mistral. Según el creador de contenido, la infidelidad la supo cuando salió de su participación en ''La Casa de los Famosos'' y fue su propia expareja quien le contó que por despecho accedió a besarse con el también influencer.

"Me enteré cuando salí de La Casa, Estados Unidos, él fue a un programa no voy a decir el nombre para no darle publicidad, pero fue una exnovia mía y se estuvieron besando y me platicó mi exnovia. Me dio mucho coraje porque la neta estaba despechada y se dio unos besos con él".

Luego acotó que no es la primera vez que de Nigris le falta al respeto a su esposa Marcela Mistral, incluso recordó el caso de Serrath, quien mostró presuntas pruebas y agregó que había más mujeres que pasaron por lo mismo.

"'Éste cuate y otro conductor pues empezaron a burlarse de ti, que era un mediocre' y no sé qué; por supuesto que estaba casado, claro por supuesto (engañó a Marcela) y han habido muchos casos como el de Serrath y como el de algunas chicas con las que ha salido".

Reveló que ha estado juntando pruebas para demostrar lo que el regio hace en detrimento de su familia y además aseguró que no lo hacía por fama, ya que estaba consciente de su talento y el de Poncho, alegando que ninguno era una revelación para el mundo.